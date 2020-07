Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Essen/Mülheim: Mann in der Nacht

Essen (ots) - 45468 MH: Am Morgen des 21. Juni kam es auf der Eppinghofer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 40-Jährigen und einem zunächst unbekannten Mann. Der 40-Jährige wurde dabei durch mindestens einen Messerstich schwer verletzt. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Wir berichteten am 21. Juni, unsere ursprüngliche Pressemeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4629977 Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt Mülheim wurde nun ein 26-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. /bw