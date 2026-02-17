Anzeige
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Essen: Mülheim an der Ruhr: Mann durch
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Essen: Mülheim an der Ruhr: Mann durch

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Dienstag, 17.02.2026 13:02

45473 MH-Altstadt II:

Am 26. November wurde ein 37-jähriger Mann an der Elisabeth-Selbert-Straße durch eine Stichwaffe schwer verletzt. Die eingerichtete Mordkommission fahndete in der Öffentlichkeit nach dem 40-jährigen Tatverdächtigen.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/mann-durch-stichverletzung-schwer-verletzt-zeugenaufruf

Unsere 1. Folgemeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/mann-durch-stichverletzung-schwer-verletzt-1-folgemeldung-oeffentlichkeitsfahndung

Am 16. Februar konnten Kollegen der Bundespolizei den 40-Jährigen am Dortmunder Flughafen bei der Einreise festnehmen und den bestehenden Untersuchungshaftbefehl vollstrecken.

Wir bedanken uns für die Unterstützung der Öffentlichkeitsfahndung und bitten die Bilder des Mannes nicht weiter zu verbreiten. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

