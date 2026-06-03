Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Essen, Feuerwehr Essen und DLRG: 14-jähriger Junge nach Badeunfall in der Ruhr
Teilen:

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Essen, Feuerwehr Essen und DLRG: 14-jähriger Junge nach Badeunfall in der Ruhr

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Mittwoch, 03.06.2026 11:36

Anzeige

45276 E.-Steele: Am 23. Mai meldeten mehrere Anrufer, dass ein 14-jähriger Junge im Bereich der Eisenbahnbrücke in Steele in die Ruhr gegangen und anschließend nicht mehr gesehen worden sei. Im Verlauf des Einsatzes konnte der Junge nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden. Trotz umfangreicher Wiederbelebungsmaßnahmen konnte in einem Krankenhaus nur noch der Tod des Jungen festgestellt werden.

Anzeige

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56893/6280634

Anzeige

Inzwischen liegt das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung vor. Demnach verstarb der Junge infolge eines tragischen Ertrinkungsunfalls. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich nicht ergeben. /RB

Anzeige

Rückfragen bitte an:

Anzeige

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

Anzeige

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Anzeige

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Anzeige
Anzeige
Anzeige