Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Essen, Feuerwehr Essen und DLRG: 14-jähriger Junge nach Badeunfall in der Ruhr

45276 E.-Steele: Am 23. Mai meldeten mehrere Anrufer, dass ein 14-jähriger Junge im Bereich der Eisenbahnbrücke in Steele in die Ruhr gegangen und anschließend nicht mehr gesehen worden sei. Im Verlauf des Einsatzes konnte der Junge nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden. Trotz umfangreicher Wiederbelebungsmaßnahmen konnte in einem Krankenhaus nur noch der Tod des Jungen festgestellt werden.