Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Essen - Unfallflüchtiger fährt 31-Jährigen an und

Essen (ots) - 45326 E- Altenessen-Süd: Am frühen Sonntagmorgen um 1:16 Uhr (29. November) erhielt die Polizei Kenntnis von einem schweren Verkehrsunfall an der Bäuminghausstraße 79, bei der ein junger Mann schwer verletzt wurde. Wir berichteten am 29. November.