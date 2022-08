Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: Mordkommission ermittelt nach Tod eines

45276 E.-Steele:

Am 9. August gegen 2:40 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu einer Wohnung an der Steeler Straße gerufen. Dort fanden die Beamten einen schwerstverletzten Mann. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod eines 19-jährigen Irakers feststellen. Der 15-jährige Bruder des Opfers wurde in Gewahrsam genommen.

Die Obduktion des Leichnams ergab, dass der 19-Jährige durch mehrere Stichverletzungen zu Tode gekommen ist. Ein Suizid als Todesursache kann ausgeschlossen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde der 15-jährige Tatverdächtige heute einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar./SoKo

