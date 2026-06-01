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Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: Mann schwerstverletzt am Hauptbahnhof
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Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: Mann schwerstverletzt am Hauptbahnhof

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Montag, 01.06.2026 12:11

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45128 E.-Südviertel: Gestern Abend (31. Mai) fanden Passanten einen durch Stiche schwerstverletzten Mann (33, algerisch) an der Rellinghauser Straße/Freiheit auf. Die wegen versuchten Totschlags ermittelnde Mordkommission sucht Zeugen.

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Passanten fanden den stark blutenden Mann gegen 20:30 Uhr am Bergarbeiter-Denkmal auf. Sie leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Nachdem ein Notarzt den 33-Jährigen vor Ort versorgt hatte, kam dieser in ein Krankenhaus, wo potentiell lebensgefährliche Verletzungen festgestellt wurden. Der Mann wurde sofort notoperiert.

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Während der Spurensicherung ergaben sich Hinweise auf weitere Blutspuren in einem nahegelegenen Haus in der Rellinghauser Straße, in dem mutmaßlich kurz zuvor die Tat stattgefunden hat. Die sofortigen Fahndungsmaßnahmen nach dem/den Tatverdächtigen im Nahbereich blieben erfolglos.

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Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags werden fortgesetzt. Zeugen können der Polizei Essen Hinweise unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de geben./SyC

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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