Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: Mann schwerstverletzt am Hauptbahnhof

Passanten fanden den stark blutenden Mann gegen 20:30 Uhr am Bergarbeiter-Denkmal auf. Sie leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Nachdem ein Notarzt den 33-Jährigen vor Ort versorgt hatte, kam dieser in ein Krankenhaus, wo potentiell lebensgefährliche Verletzungen festgestellt wurden. Der Mann wurde sofort notoperiert.