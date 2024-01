Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: Ermittlungen nach Verpuffung in

45276 E.-Steele: Am 9. Dezember vergangenen Jahres kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Westfalenstraße zu einer Verpuffung mit einem anschließenden Brand. Dabei wurde ein Bewohner des Erdgeschosses (68) getötet, mehrere Menschen wurden verletzt.

Brandermittler der Polizei Essen hatten unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen umfangreich Spuren gesichert und ausgewertet, einen Gutachter hinzugezogen und Zeugen vernommen.

Brandursache war eine Verpuffung durch das Ausströmen von Gas aus einer Gasflasche im Badezimmer der EG-Wohnung des verstorbenen 68-jährigen. Das Gas hatte sich durch eine nicht zu ermittelnde Zündquelle entzündet. Ein technischer Defekt an der Gasflasche ist auszuschließen. Es ist von einem unsachgemäßen Gebrauch der Gasflasche durch den Verstorbenen auszugehen.

