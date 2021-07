Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: 39-jähriger Mieter nach Brand in

Essen (ots) - 45257 E.-Byfang: In der Nacht zum Dienstag (13. Juli, gegen 1 Uhr) geriet ein Mehrfamilienhaus auf der Nierenhofer Straße in Brand - in dem Zusammenhang wurde kurze Zeit später ein 39-jähriger Mann festgenommen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.