Gelsenkirchen/Essen: Verfolgungsfahrt durch Gelsenkirchen-Rotthausen endet mit Unfall in Essen-Stoppenberg

Als der unbekannte Fahrer dies bemerkte, beschleunigte er das Auto und versuchte vor der Kontrolle zu flüchten. Die Polizisten schalteten das Blaulicht und Einsatzhorn des Streifenwagens ein und gaben dem Fahrer Anhaltesignale. Dieser ignorierte weiterhin die Aufforderung anzuhalten und setzte seine Flucht über die Achternbergstraße in Richtung Essen fort. Auf Essener Stadtgebiet missachtete der Flüchtende an zwei Kreuzungen das Rotlicht der dortigen Ampeln und fuhr weiter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. In der Meerbeckshofstraße kam der Mercedes von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Mülltonnenbox und kam in einem Vorgarten zum Stehen.