Gelsenkirchener blendet Hubschrauber mit Laser

Der Pilot wurde am Freitag (31.01.) zwischen 23 und 24 Uhr zweimal von dem gleichen Haus aus geblendet, heißt es von der Polizei. Beim ersten Mal war der Hubschrauber auf dem Weg zu einem Einsatz, beim zweiten Mal auf dem Rückweg über dem Stadtteil Schalke. Die Einsatzkräfte suchten das betroffene Haus auf und ermittelten den Tatverdächtigen. Gegen ihn läuft jetzt ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Solche Attacken können Piloten schwer verletzen und Abstürze verursachen.