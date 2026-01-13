Gelsenkirchen: Details zum Einbruch in Sparkasse

Bereits am 27. Dezember brachen die unbekannten Täter um 10:45 Uhr das erste Schließfach auf und hinterließen massive Schäden im Tresorraum. Bis 14:44 Uhr waren fast alle 3256 Schließfächer geöffnet und deren Inhalte verwüstet. Über 3000 Kunden sind von den Auswirkungen betroffen. Um die Spuren zu sichern, hat die Polizei ein umfangreiches Verfahren zur Katalogisierung der Gegenstände eingerichtet. Diese Arbeit kann Monate in Anspruch nehmen.





Die Ermittler nehmen Hinweise zu dem Fall unter 0209 365 8112 entgegen. Betroffene Kunden werden vernommen, um Informationen über die entwendeten Gegenstände zu sammeln. Der Tresorraum bleibt vorerst als Tatort gesperrt. Für die Ermittler ist die Lage herausfordernd, da der Raum mit chemischen Flüssigkeiten kontaminiert wurde, mutmaßlich um Spuren zu verwischen.