Geldautomat im Kaufland gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht einen Geldautomaten in der Kauflandfiliale am Heifeskamp gesprengt. Laut Polizei hatten Anwohner um kurz nach 4 Uhr einen lauten Knall gehört. Die Täter sollen kurz darauf mit einem dunklen Auto geflüchtet sein.

© m.mphoto - stock.adobe.com