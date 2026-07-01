Geld für Mülheimer Sport: Vereine erhalten Landesförderung

Der TSV Heimaterde – der 2025 sein 100-jähriges Bestehen feierte – erhält 11.000 Euro, um seine Sport- und Bewegungsangebote stärker für benachteiligte Gruppen zu öffnen. Löwenstark Mülheim bekommt 11.200 Euro für inklusive Sportangebote für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren mit Beeinträchtigungen – mit dem Ziel, motorische Fähigkeiten, Selbstvertrauen und soziale Kompetenzen zu stärken. Beide Vereine sind bereits gut miteinander vernetzt und arbeiten eng mit Partnern aus Jugendhilfe und Sozialarbeit zusammen. Landesweit werden im Programm 75 Projekte mit insgesamt 1,5 Millionen Euro gefördert – aus 257 Bewerbungen. Sowohl der SPD- als auch der CDU-Landtagsabgeordnete aus Mülheim begrüßen die Förderung ausdrücklich.