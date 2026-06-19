Geisterfahrer-Lkw auf der A40: Fahrer wendet Sattelzug

Der 38-jährige Fahrer aus Litauen hatte seinen Fehler offenbar selbst bemerkt und versuchte, den Lkw mitten auf der Fahrbahn zu wenden – dabei prallte er mehrfach gegen die Betonabweiser am Fahrbahnrand. Andere Verkehrsteilnehmer wurden glücklicherweise nicht gefährdet oder verletzt. Ein Alkoholtest verlief negativ. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, so die Polizei.