Gehwege in Saarn werden fünf Wochen lang saniert

Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Straße "Zur Alten Mühle" und der Holunderstraße, also im Prinzip fast der komplette Dorfbereich. Rund 32 Bäume entlang der Strecke haben laut Stadt mit ihren Wurzeln das Pflaster aufgebrochen. Zuerst wird das alte Pflaster aufgenommen und die Wurzeln im Untergrund entfernt. Dann wird neu gepflastert - so, dass künftige Wurzelschäden möglichst verhindert werden. Autofahrer müssen mit einer leichten Fahrbahnverengung rechnen. Die aufgestellten Halteverbote müssen beachtet werden, heißt es von der Stadt.