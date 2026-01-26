Gehälter: Hochschulen werden bestreikt

Die Gewerkschaft ver.di fordert sieben Prozent mehr Lohn oder mindestens 300 Euro im Monat. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr bekommen und nach der Ausbildung unbefristet übernommen werden. Auch studentische Hilfskräfte sollen bessere Bedingungen erhalten. Die Arbeitgeber haben bisher kein konkretes Angebot vorgelegt, heißt es von der Gewerkschaft. An der Uni Duisburg-Essen gibt es eine Kundgebung um 10 Uhr vor der Mensa. Welche Auswirkungen der Warnstreik für den Lehrbetrieb haben wird, ist noch unklar. Die Tarifverhandlungen gehen am 11. Februar in Potsdam weiter.