Geh- und Radweg wird vier Monate erneuert

In den ersten vier Wochen wird die Seite an den Bahngleisen umgebaut. Die alte Oberfläche aus Asphalt und Pflastersteinen wird durch neuen Asphalt ersetzt. Während der Bauarbeiten fällt hier ein Fahrstreifen für Autofahrer weg. Diese werden auf die benachbarte Gleistrasse geleitet. Auch die Ruhr-Seite bekommt später einen neuen Belag. Rettungswege und Zufahrten zu Firmen bleiben frei. Der Bahnverkehr ist nicht betroffen, heißt es von der Stadt.