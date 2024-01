Gegner gibt auf: Alcaraz in Melbourne im Achtelfinale

Melbourne (dpa) - Wimbledonsieger Carlos Alcaraz steht bei den Australian Open im Achtelfinale. Der spanische Weltranglisten-Zweite profitierte in Melbourne von der verletzungsbedingten Aufgabe seines chinesischen Gegners Shang Juncheng, der beim Stand von 6:1, 6:1, 1:0 aus Sicht von Alcaraz nicht mehr weiterspielen konnte.

Der Spanier steht damit erstmals in Australien im Achtelfinale. Im vergangenen Jahr hatte er das erste Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison wegen einer Verletzung verpasst.

«Natürlich ist das nicht die Art und Weise, wie man weiterkommen will», sagte Alcaraz nach der einseitigen Partie. «Aber ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie ich spiele. Ich bin glücklich, dass ich hier zum ersten Mal in der zweiten Woche stehe», sagte Alcaraz (20) nach der Partie gegen den 18 Jahre alten Chinesen. Es war das erste Mal auf der Profitour, dass Alcaraz gegen einen Spieler antreten musste, der jünger als er ist.

Zverev gegen Michelsen

Der Spanier bekommt es jetzt mit dem Serben Miomir Kecmanovic zu tun, der sich in fünf Sätzen gegen Vorjahreshalbfinalist Tommy Paul aus den USA durchsetzte und dabei im vierten Satz zwei Matchbälle abwehrte. Kecmanovic hatte zuvor gegen Jan-Lennard Struff ebenfalls in fünf Sätzen nach Abwehr von zwei Matchbällen gewonnen.

Alexander Zverev bekommt es in seinem Drittrundenspiel in der zweiten Partie der Night Session mit dem Amerikaner Alex Michelsen zu tun. Zuvor spielen in der Rod Laver Arena die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek und die Tschechin Linda Noskova gegeneinander. Zverev ist beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison der letzte verbliebene Deutsche im Einzel.