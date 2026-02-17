Gebraucht-Immobilien in Mülheim werden teurer

Konkret kostete eine gebrauchte 80 Quadratmeter große Eigentumswohnung in Mülheim im vergangenen Jahr durchschnittlich 192.800 Euro, was einem Anstieg von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch bei Reihenhäusern gab es einen Preisanstieg von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr auf durchschnittlich 449.000 Euro. Dennoch liegt dieser Wert noch unter dem von 2022, als für ein Reihenhaus 485.000 Euro verlangt wurden.





Parallel dazu steigt laut IT.NRW die Zahl der Baugenehmigungen wieder an. Das darauf hin, dass sich demnächst wieder mehr Menschen für einen Neubau statt entscheiden könnten. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist jedoch die Verfügbarkeit von Bauland. Der Durchschnittspreis für erschlossenes Bauland sank im vergangenen Jahr um 31 Prozent.