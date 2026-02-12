Geänderte Öffnungszeiten an Rosenmontag

In Mülheim bleiben zum Beispiel alle Filialen der Sparkasse geschlossen. Ihr könnt aber weiterhin die 34 Geldautomaten und die SB-Terminals in den Foyers nutzen - diese stehen wie immer bis 23 Uhr zur Verfügung. Auch die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Mülheim bleibt am Rosenmontag geschlossen. Bei der Bundesagentur für Arbeit finden an diesem Tag ausschließlich vorab vereinbarte Gespräche statt.





Für alle anderen Einrichtungen ist es am besten, wenn ihr euch vorab auf der jeweiligen Website über die Öffnungszeiten am Rosenmontag informiert.