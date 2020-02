Game-Charts: Sandboarding, Beine zeichnen und Viren züchten

Was kommt wohl hinter der nächsten Düne? Den iOS-Gamern hat es in dieser Woche besonders das Endless-Sandboarding-Game «Alto's Odyssey» angetan. Aber auch an «Draw Climber» finden derzeit viele Daddelfans Gefallen.

© App Store von Apple (dpa)