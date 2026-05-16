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Galopprennen: Frühlingsrenntag am Raffelberg
© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services
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Galopprennen: Frühlingsrenntag am Raffelberg

Am Sonntag (17.05.) findet auf der Galopprennbahn Raffelberg der zweite Renntag des Jahres statt – bei angekündigtem Sonnenschein. Los geht es bereits ab 10 Uhr, der erste Start ist für 11:15 Uhr geplant.

Veröffentlicht: Samstag, 16.05.2026 06:00

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Sportlich steht der Tag ganz im Zeichen der Derby-Vorbereitung: Gleich vier Pferde mit einer Nennung für das Deutsche Derby in Hamburg gehen auf der klassischen Derby-Distanz von 2.400 Metern an den Start – darunter zwei Lokalmatadoren aus Mülheimer Ställen. Im fünften Rennen um 13:22 Uhr lockt die beliebte Viererwette mit einem garantierten Ausschüttungstopf von 10.000 Euro – bei zehn Startern ist die Spannung vorprogrammiert. Auch das höchstdotierte Rennen des Tages, ein Premium-Handicap mit 15.000 Euro Preisgeld, verspricht eine offene Angelegenheit. Für Familien gibt es ein kostenloses Kinderprogramm mit Hüpfburg, Karussell und Ponyreiten. Dazu locken Biergarten, Cocktailstand und die Panorama-Lounge direkt auf Zielhöhe.

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