Galopprennen: Frühlingsrenntag am Raffelberg

Sportlich steht der Tag ganz im Zeichen der Derby-Vorbereitung: Gleich vier Pferde mit einer Nennung für das Deutsche Derby in Hamburg gehen auf der klassischen Derby-Distanz von 2.400 Metern an den Start – darunter zwei Lokalmatadoren aus Mülheimer Ställen. Im fünften Rennen um 13:22 Uhr lockt die beliebte Viererwette mit einem garantierten Ausschüttungstopf von 10.000 Euro – bei zehn Startern ist die Spannung vorprogrammiert. Auch das höchstdotierte Rennen des Tages, ein Premium-Handicap mit 15.000 Euro Preisgeld, verspricht eine offene Angelegenheit. Für Familien gibt es ein kostenloses Kinderprogramm mit Hüpfburg, Karussell und Ponyreiten. Dazu locken Biergarten, Cocktailstand und die Panorama-Lounge direkt auf Zielhöhe.