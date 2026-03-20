Galopprennbahn am Raffelberg startet in die Saison

Auf der Rennbahn am Raffelberg öffnen sich am Sonntag (22.3.) zum ersten Mal in diesem Jahr die Startboxen. Laut dem Rennclub Mülheim stehen beim Saisonauftakt sechs Rennen auf dem Programm. Neben Sport gibt es ein Unterhaltungsprogramm. Am Nachmittag ist außerdem eine Line Dance-Party geplant. Die Wettervorhersagen für den Start in die Turf-Saison sehen aktuell sehr gut aus. Einlass auf der Anlage am Raffelberg ist am Sonntag ab 10 Uhr 30. Das erste Rennen startet dann um viertel vor zwölf.