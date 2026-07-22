Galeria im RRZ: Mülheimer Filiale auf der Schließungsliste

Galeria verhandelt mit den Vermietern über günstigere Mietkonditionen – scheitern die Gespräche, droht die Schließung. Kriterien für die Auswahl waren laut Unternehmen unter anderem Mietbelastung und Ertragskraft. Für die rund 12.000 Beschäftigten bundesweit bedeutet die Unsicherheit eine belastende Wartezeit – wann Entscheidungen fallen, ließ das Unternehmen offen. Für das RRZ käme eine Schließung zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Der neue Eigentümer Eurofund investiert gerade 180 Millionen Euro in die Modernisierung des Centers und hat Galeria erst kürzlich als wichtigen Ankermieter bestätigt. Galeria hat bereits zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren Insolvenz angemeldet. Ein neuer Millionenkredit soll das Unternehmen vorerst stabilisieren – geknüpft ist er allerdings an einen Sanierungsplan, der weitere Schließungen vorsieht.