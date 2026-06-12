© Volker Speckenwirth / Funke Foto Services
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Gärten öffnen am Wochenende ihre Pforten
Dieses Wochenende (13.-14.6.) laden bei der Offenen Gartenpforte Ruhrgebiet 110 Gartenbesitzende Besucher in ihre Gärten ein und geben Einblicke in die Vielfalt privater Gartenkultur in der Region. Bei uns in Mülheim machen fünf Gärten mit.
Veröffentlicht: Freitag, 12.06.2026 09:20
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Mit dabei sind in Mülheim folgende Gärten:
- Kleiner Cottage-Garten am alten Backsteinhaus - 45478 Mülheim an der Ruhr, Blötter Weg 126
- Lebendige Gärten in der Gartenstadt "Saarnberg Siedlung" - 45481 Mülheim an der Ruhr, Am Bühl 16
- Mein wilder Stadtgarten - 45468 Mülheim an der Ruhr, Goetheplatz 2
- Traumgarten NRW - 45470 Mülheim an der Ruhr, Wetzmühlenstr. 19
- LiGaZu 2026 - 45472 Mülheim an der Ruhr, Folkenborn Str. 64
Nicht alle Gärten öffnen an beiden Tagen. Die Öffnungszeiten findet ihr hier.
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