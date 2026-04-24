Fußgängerin bei mutmaßlichem Autorennen angefahren

Laut Polizei überquerte die Frau gegen 21:45 Uhr die Straße in Höhe der Hausnummer 34, als ein 22-jähriger Duisburger mit einem Mercedes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Engelbertusstraße fuhr und sie seitlich erfasste.

Die Mülheimerin stürzte und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Mercedes wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.