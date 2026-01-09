© Foto Alexandra Roth / Funke Foto Services
Fußballturnier „Raadter Girlscup“ startet morgen (10.01.)
Am Wochenende geht das Mädchenturnier in die fünfte Runde. Laut Veranstalter (SV Raadt) ist es das größte Mädchenturnier der Region - es werden 40 Teams und über 400 Spielerinnen aus ganz NRW erwartet.
Veröffentlicht: Freitag, 09.01.2026 12:23
Das Turnier startet morgen (10.01.) um 9 Uhr in der Sporthalle an der Von-der-Tann-Straße mit den U9-Spielerinnen. Es folgen Matches der U13 (11 Uhr) und U11 (15 Uhr).
Am Sonntag treten ab 10 Uhr die U15-Teams und ab 15 Uhr die U17-Mannschaften an. Alle Interessierten sind eingeladen, die Teams in der Sporthalle anzuschauen.
