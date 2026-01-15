Fußballmuseum knackt 300.000-Besucher-Marke

Die Netzer-Ausstellung über die Siebzigerjahre war mit 80.000 Besuchern die erfolgreichste Sonderschau in der zehnjährigen Geschichte des Museums, heißt es vom Haus. Über 40 Prozent der Gäste kommen von außerhalb NRWs, mehr als zehn Prozent sogar aus dem Ausland. Im Frühjahr startet eine neue Ausstellung über die deutschen Nationalspieler Florian Wirtz und Jamal Musiala. Parallel plant das Museum eine Ausstellung über jüdische Fußballer während des Holocaust, die zunächst in Los Angeles gezeigt wird. Für Fußballfans aus der Region bedeutet das: Das Museum in Dortmund bleibt ein wichtiger Anziehungspunkt und etabliert sich als eine der meistbesuchten Kultureinrichtungen in NRW, sagen die Betreiber.