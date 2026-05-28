Fundsachen-Auktion: Vorschau startet
Das Ordnungsamt Mülheim versteigert wieder Fundsachen – von Fahrrädern über Handys bis hin zu Schmuck und Uhren. Die Vorschau im Internet beginnt heute (28.05.), die Auktion selbst startet am 25. Juni um 20 Uhr.
Veröffentlicht: Donnerstag, 28.05.2026 03:37
Versteigert werden Gegenstände, die mindestens sechs Monate im Fundbüro lagen und deren Besitzer nicht ermittelt werden konnten. Wer mitbieten möchte, muss sich einmalig kostenlos auf der Plattform sonderauktionen.net registrieren. Das Auktionsprinzip ist dabei umgekehrt: Der Preis startet hoch und sinkt in regelmäßigen Abständen – wer zuerst bietet, bekommt den Zuschlag. Eine persönliche Besichtigung der Gegenstände ist nicht möglich, Fotos gibt es aber auf der Auktionsplattform. Kleinteile werden nach dem Kauf versandt, Fahrräder und größere Gegenstände müssen nach Absprache selbst abgeholt werden.