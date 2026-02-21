Für den guten Zweck: Ostereier ab heute zu kaufen

Der Erlös der Deko-Eier geht an den Radmotorikpark in Winkhausen. Mit dem Geld sollen neue Leihfahrräder für Kinder angeschafft werden. Der Radmotorikpark vom Mülheimer Sport Service soll Menschen unterschiedlichen Alters motivieren mehr Fahrrad zu fahren und Kindern ermöglichen in einem gesicherten Umfeld Fahrrad fahren zu lernen. Ein Ei kostet 6 €. Neben der Unterstützung des guten Zwecks können Käufer der Eier auch Preise gewinnen. Insgesamt werden an 33 Verkaufsstellen 4200 Eier verkauft.