Fünf Hamas-Mitglieder bei israelischer Razzia getötet

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten ist angespannt. Bei einem israelischen Einsatz in einem Flüchtlingslager in Jericho werden fünf Männer erschossen. Die Hamas kündigt Vergeltung an.

© Nasser Nasser/AP/dpa