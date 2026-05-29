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Frühjahrsaufschwung auf dem Mülheimer Arbeitsmarkt – endlich
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Frühjahrsaufschwung auf dem Mülheimer Arbeitsmarkt – endlich

Im Mai ist die Arbeitslosigkeit in Mülheim erstmals seit Monaten spürbar gesunken. 119 Menschen weniger als im April sind jetzt ohne Job – die Quote fiel auf 8,1 Prozent.

Veröffentlicht: Freitag, 29.05.2026 08:00

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7.155 Menschen waren im Mai in Mülheim arbeitslos gemeldet – damit zeigt der Markt erstmals die erhoffte Frühjahrsbelebung, so die Arbeitsagentur. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Lage allerdings angespannt: 68 Menschen mehr als im Mai 2025 sind ohne Arbeit. Immerhin: 1.437 offene Stellen sind bei der Arbeitsagentur gelistet – vor allem in Gesundheit und Soziales, im Baugewerbe und im Handel werden Leute gesucht. Bei den jungen Arbeitslosen unter 25 Jahren gibt es ebenfalls eine leichte Entspannung: 488 sind es aktuell – 14 weniger als im April, die Jugendarbeitslosenquote sank auf 6,1 Prozent. Dennoch liegt auch diese Zahl deutlich über dem Vorjahresniveau – 111 junge Menschen mehr als noch im Mai 2025 suchen in Mülheim einen Job.

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