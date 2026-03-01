Frühes Unfall-Aus für Mick Schumacher beim IndyCar-Debüt

St. Petersburg (dpa) - Mit einem frühen Auffahr-Unfall hat Mick Schumacher eine ganz bittere Premiere in der IndyCar-Serie erlebt. Der 26-Jährige schied bei dem Crash schuldlos schon in der ersten Runde aus und musste aus seinem demolierten Rennwagen aussteigen.

Auf dem Stadtkurs von St. Petersburg im US-Bundesstaat Florida fuhr Schumacher auf das Auto des Amerikaners Santino Ferrucci auf, nachdem dieser in einer Kurve abgedrängt worden war. Bei einer Untersuchung bei den Rennärzten seien keine Verletzungen festgestellt worden, teilte sein Team wenig später mit.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wagt in diesem Jahr in der IndyCar-Serie einen Neuanfang, nachdem er zuletzt lange vergeblich auf einen neuen Formel-1-Vertrag gehofft hatte. Er geht für den Rennstall Rahal Letterman Lanigan Racing an den Start und wird in der US-Rennserie als Neuling geführt, obwohl er schon über viel Rennerfahrung verfügt.

Schlechter Startplatz wird zum Verhängnis

«Ich sehe es nicht als Rookiejahr und erlaube mir auch keine Anfängerfehler», hatte Schumacher vor seinem IndyCar-Debüt gesagt. Allerdings konnte er zuvor nur wenig mit seinem neuen Dienstwagen testen. Wohl auch deshalb tat sich der Deutsche in der Qualifikation für das Rennen in St. Petersburg schwer und kam nicht über Startplatz 21 hinaus. Aus der elften Startreihe gelang es Schumacher dann nicht, sich bei den Positionskämpfen auf den ersten Kilometern schadlos zu halten.

Auch in seinen zwei Formel-1-Jahren 2021 und 2022 hatte Schumacher mehrfach Pech bei schweren Unfällen gehabt. Das US-Team Haas trennte sich schließlich von ihm. Nach einem Jahr als Ersatzfahrer bei Mercedes absolvierte Schumacher zwei Jahre für Alpine Rennen in der Langstrecken-WM, wo er auch am Klassiker 24 Stunden von Le Mans teilnahm.

Nun hofft er auf neue Erfolge in der IndyCar-Serie. Schon am kommenden Wochenende gibt es für Schumacher auf dem Phoenix Raceway in Arizona eine neue Chance.