Navigation

Früherer FBI-Chef und Trump-Widersacher Comey angeklagt

Veröffentlicht: Freitag, 26.09.2025 01:43

Nach massivem Druck von US-Präsident Donald Trump auf die Justiz hat eine Geschworenenjury den früheren FBI-Direktor James Comey unter anderem wegen Falschaussage angeklagt. Das Justizministerium teilte mit, dem 64-Jährigen werde zudem vorgeworfen, eine Untersuchung des Kongresses behindert zu haben. Comey hatte in Trumps erster Amtszeit zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahlen 2016 ermittelt und mögliche Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam untersucht.

James Comey
© Andrew Harnik/AP/dpa
© dpa-infocom, dpa:250925-930-86444/1

Weitere Meldungen

Getötetes Paar in Costa Rica: Frau war Österreicherin

Panorama Blutspuren, gefesselte Hände und ein Grab im Garten: Was die Ermittler in Costa Rica über das getötete Paar herausgefunden haben.

Mutmaßlich zwei Deutsche in Costa Rica tot aufgefunden

«Hybrider Angriff» mit Drohnen auf dänische Flughäfen

Politik Erneut werden über dänischen Flughäfen Drohnen gesichtet. Die Ermittler schließen einen Zufall aus, die Regierungschefin wendet sich an die Nato.

Drohnenalarm in Dänemark

Berliner Flughafen BER weiterhin im «Ausnahmemodus»

Panorama Am Hauptstadtflughafen BER wird nach wie vor improvisiert. Das System für die Passagier- und Gepäckabfertigung funktioniert immer noch nicht.

Nach dem Cyberangriff an europäischen Airports - Berlin
skyline