Frontex erwartet neuen Zustrom von Migranten

Griechisch-türkische Grenze

Das berichtet die Tageszeitung «Die Welt» (Freitag) unter Berufung

auf einen internen und vertraulichen Situationsbericht aus dem

sogenannten Frontex Situation Centre, der vom 5. Mai datiert ist

und dem Blatt vorliegt. In dem Bericht werde davon ausgegangen, dass nach Aufhebung der Einschränkungen wegen der Coronakrise in den Provinzen Canakkale, Istanbul und Izmir «massive Bewegungen von

Migranten in Richtung der griechisch-türkischen Grenze» erwartet werden könnten.

Ende Februar und Anfang März hatten tausende Migranten mit der Zustimmung Ankaras die türkisch-griechische Grenze belagert und versucht, die europäische Außengrenze zu stürmen. Die türkische Führung hatte unter anderem versucht, die EU zur schnelleren Überweisung von Milliarden-Hilfen für die Unterbringung und Versorgung von Migranten in der Türkei zu bewegen.