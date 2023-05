Friedlicher 1. Mai in Berlin - Senat zieht Bilanz zu Demos

Vor der traditionellen Abend-Demonstration am 1. Mai in Berlin ist die Anspannung immer groß. Nach den Silvesterkrawallen gilt das umso mehr. Doch am Ende zieht die Polizei einen bemerkenswerten Vergleich.

© Kay Nietfeld/dpa