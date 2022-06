Französische Parlamentswahl in zweite Runde gestartet

Paris (dpa) - In Frankreich hat am Sonntag das Finale der Parlamentswahl begonnen. Rund 48,9 Millionen eingeschriebene Wähler können ihre Stimme abgeben.

Kurz nach der Wiederwahl von Präsident Emmanuel Macron bestimmen die Französinnen und Franzosen die 577 Mitglieder der Nationalversammlung. Die Wahllokale öffneten am Morgen um 8.00 Uhr.

Parlamentsmehrheit sichern

Für den Mitte-Politiker Macron geht es darum, sich auch in seiner zweiten Amtszeit eine Parlamentsmehrheit zu sichern. Nach der ersten Wahlrunde am vergangenen Wochenende schien noch nicht ausgemacht, dass das Präsidenten-Lager seine absolute Mehrheit im Parlament wird halten können. Während der Liberale Macron bei seiner Wiederwahl zum Präsidenten vor einigen Wochen noch die Konkurrenz der erstarkten Rechtsnationalen Marine Le Pen zu spüren bekam, kommt sie diesmal von Links.

Das neue Bündnis aus Linkspartei, Sozialisten, Grünen und Kommunisten angeführt von Macrons Gegenspieler Jean-Luc Mélenchon kann auf deutlich mehr Sitze im Parlament als bislang hoffen. Dem 70-jährigen Altlinken war es zuvor gelungen, das zersplitterte linke Lager hinter sich zu einen. Sollte das Mitte-Lager des Präsidenten nur eine relative Mehrheit erreichen, wären der Präsident und die Regierung gezwungen, Unterstützung aus den anderen Lagern zu suchen. Damit würde es für Macron schwieriger, seine Vorhaben ohne große Abstriche umzusetzen.

Wichtige Projekte warten auf Umsetzung

In Frankreich warten wichtige Projekte auf die Umsetzung: Angemahnt werden Verbesserungen im Bildungs- und Gesundheitswesen, viele Menschen hoffen angesichts der steigenden Preise auf Unterstützung der Regierung und viele wollen energischere Schritte in der Klimakrise. Außerdem will Macron eine umstrittene Rentenreform durchziehen, die Franzosen sollen länger arbeiten.

Unabhängig davon, wie üppig oder knapp die Mehrheit für das Präsidenten-Lager ausfällt: Für Deutschland und Europa dürfte Frankreich unter Macron ein verlässlicher Partner bleiben. Auch dürfte das Land im Konflikt mit Moskau wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine fester Bestandteil der geschlossenen Front des Westens gegen Russland bleiben.

Knapp jeder fünfte Wahlberechtigte hatte seine Stimme bis zum Mittag bereits abgegeben. Um 12.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 18,99 Prozent, wie das Innenministerium in Paris am Sonntag mitteilte. Das waren gut 0,5 Prozent mehr als zum selben Zeitpunkt bei der ersten Wahlrunde vor einer Woche. In einigen französischen Überseegebieten begann die Wahl wegen der Zeitverschiebung bereits am Samstag.