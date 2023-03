Französische Fußballlegende Just Fontaine gestorben

Paris (dpa) - Die französische Fußballlegende Just Fontaine ist gestorben. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf die Familie des ehemaligen Starspielers. Der WM-Rekordtorschütze wurde 89 Jahre alt.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Schweden 1958 schoss Fontaine 13 Tore für Les Bleus - so viele wie kein anderer Spieler bei einer Weltmeisterschaft.

Frankreichs Fußball trauert

«Ein Denkmal des französischen Fußballs ist von uns gegangen", schrieb Fontaines Ex-Club Paris Saint-Germain bei Twitter: «Es ist ein trauriger Tag für alle Anhänger von Paris.» Als Trainer hatte Fontaine PSG 1974 in die erste Liga geführt.

«Der Tod von Just Fontaine macht mich traurig und betrübt all diejenigen, die den Fußball und unsere Nationalmannschaft lieben», erklärte der französische Nationaltrainer Didier Deschamps: «Justo ist und bleibt eine Legende der französischen Mannschaft. Als Spieler und dann als Trainer hatte ich mehrmals die Gelegenheit, ihn zu treffen. Justo war ein Mann von großer Freundlichkeit, sehr respektvoll gegenüber den Generationen, die ihm folgten.»

Aus Marokko an die Weltspitze

Fontaine wurde am 18. August 1933 in Marrakesch/Marokko geboren. Schon in jungen Jahren entfachte seine Liebe zum Fußball. Beim US Marocaine Casablanca beeindruckte er in den frühen 1950er-Jahren mit zahlreichen Toren. Er wechselte zum OGC Nice und später zu Stade Reims. 1953 stand er erstmals in der französischen Nationalmannschaft. Bis 1960 erzielte Fontaine für die Franzosen 30 Treffer in nur 21 Länderspielen.

Bereits mit Ende zwanzig musste der als «Justo» bekannte Spieler seine Karriere nach schweren Verletzungen beenden. Es folgten Stationen als Trainer bei der französischen und später der marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft. Paris Saint-Germain coachte Fontaine von 1973 bis 1976.