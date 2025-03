Frankfurt trifft im Viertelfinale auf Tottenham

London (dpa) - Eintracht Frankfurt trifft im Viertelfinale der Europa League auf Tottenham Hotspur. Der Premier-League-Club setzte sich gegen AZ Alkmaar mit 3:1 (1:0) durch und machte damit das 0:1 aus dem Hinspiel wett. Wilson Odobert (26. Minute/74.) und James Maddison (48.) trafen für die Engländer. Teun Koopmeiners (63.) hatte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Niederländer erzielt.

Zuvor hatte sich die Eintracht mit einem 4:1 (2:0) gegen Ajax Amsterdam mühelos in die nächste Runde geschossen. Die Hessen stehen erstmals seit dem Triumph vor drei Jahren wieder in einem internationalen Viertelfinale. Die Partien werden am 10. April und 17. April ausgetragen.

Rot für Hummels

Die AS Rom verpasste nach einem frühen Platzverweis des deutschen Ex-Weltmeisters Mats Hummels (11. Minute) hingegen die Runde der besten Acht. Nach einem 2:1 in der Vorwoche verlor die Mannschaft von Trainer Claudio Ranieri gegen Athletic Bilbao mit 1:3.

Die Spanier bekommen es im Kampf ums Halbfinale mit den Glasgow Rangers zu tun. Die Schotten setzten sich in einem dramatischen Duell mit dem von José Mourinho trainierten Fenerbahce Istanbul erst im Elfmeterschießen mit 3:2 durch. Mit zwei Paraden avancierte Glasgow-Keeper Jack Butland zum Matchwinner. Nach der Verlängerung hatten die Türken 2:0 geführt und damit das 1:3 aus dem Hinspiel egalisiert.

Lyon gegen Manchester United

Besser als das Hummels-Team machte es Stadtrivale Lazio Rom, das sich durch ein 1:1 im Rückspiel gegen Viktoria Pilsen sein Viertelfinal-Ticket sicherte. Dort trifft der Tabellenfünfte der Serie A auf den norwegischen Vertreter FK Bodö/Glimt. Die Skandinavier setzten sich gegen Olympiakos Piräus durch.

Außerdem treffen im Viertelfinale Olympique Lyon und Manchester United aufeinander. Die Franzosen hatten beim 4:0 gegen FCSB Bukarest keinerlei Probleme. Der Insel-Club um Dreifach-Torschütze Bruno Fernandes ließ Real Sociedad beim 4:1 keine Chance. In Unterzahl fielen die Spanier in den letzten 30 Minuten auseinander.