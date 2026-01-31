Bayern nur 2:2 beim HSV - Frankfurt tief in der Krise

Berlin (dpa) - Der FC Bayern München hat sich einen erneuten Patzer in der Fußball-Bundesliga erlaubt. Der deutsche Rekordmeister kam bei Aufsteiger Hamburger SV nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus, bleibt aber mit deutlichem Vorsprung Tabellenführer.

Eintracht Frankfurt rutschte vor dem Amtsantritt des neuen Trainers Albert Riera tiefer in die Krise. Beim 1:3 (0:2) gegen Bayer Leverkusen kassierten die Hessen die vierte Pflichtspielpleite in Serie und verlieren die Europacup-Plätze in der Fußball-Bundesliga immer mehr aus den Augen. Auf Champions-League-Kurs bleibt dagegen die TSG 1899 Hoffenheim, die den 1. FC Union Berlin 3:1 (2:0) bezwang und nun schon punktgleich mit dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund ist.

Dortmund kann Rückstand auf Bayern verkürzen

Allerdings kann der BVB am Sonntag noch nachlegen und auf sechs Zähler Rückstand an die Bayern heranrücken. In der vergangenen Woche hatten die Münchner gegen den FC Augsburg die erste Saison-Niederlage in der Liga kassiert. Nach dem Hamburger Führungstor durch Fabio Vieira per Foulelfmeter (34.) drehten Harry Kane (42.) und Luis Diaz (46.) das Spiel. Doch Luka Vuskovic gelang für Hamburg noch der Ausgleich (53.).

Einen weiteren Rückschlag musste RB Leipzig einstecken. Vier Tage nach dem 1:1 beim FC St. Pauli gab es ein 1:2 (1:1) gegen den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05. Mit 36 Punkten ist RB zwar noch Vierter, kann aber noch vom VfB Stuttgart (36) überholt werden. Auch Leverkusen (35) bleibt als Sechster in Reichweite.

Im Abstiegskampf wartet Werder Bremen weiter auf einen Sieg. Immerhin gelingt in der Nachspielzeit noch ein 1:1 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach, womit Trainer Horst Steffen ein wenig aufatmen darf. Trotzdem sind die Hanseaten nun schon seit zehn Spielen sieglos. Weiter auf einem direkten Abstiegsplatz liegt der FC St. Pauli, der beim FC Augsburg 1:2 (1:1) verlor.

Frankfurt seit dem 13. Dezember sieglos

In Frankfurt wartet auf den neuen Coach Riera viel Arbeit, wenn der Spanier ab Montag die Nachfolge von Dino Toppmöller antritt. Unter Interimstrainer Dennis Schmitt ging auch das letzte Spiel verloren. Arthur (26.), Malik Tillman (33.) und Aleix Garcia (90.+3) schossen den Leverkusener Sieg heraus. Für die Eintracht, die mit 27 Punkten nur im Tabellenmittelfeld liegt, konnte nur Robin Koch zwischenzeitlich verkürzen (50.). Dazu sah Ellyes Skhiri die Gelb-Rote Karte (70.). Der letzte Frankfurter Sieg datiert vom 13. Dezember vergangenen Jahres (1:0 gegen Augsburg).

Hoffenheim verbuchte dagegen seit Jahresbeginn den fünften Sieg in Serie. Zweimal Andrej Kramaric (42./Foulelfmeter und 45.) sowie ein Eigentor von Diogo Leite (47.) besiegelten den Erfolg der Kraichgauer. Für Union verkürzte Rani Khedira (71.).

Mainz dreht das Spiel

In Leipzig drehte Mainz nach dem Gegentor von Conrad Harder (40.) das Spiel. Allerdings wurde die Mannschaft von Urs Fischer auch durch einen fragwürdigen Elfmeter bei einem Zweikampf von David Raum und Phillip Tietz begünstigt. Nadiem Amiri traf zum Ausgleich vom Punkt (45.+6), nach der Pause ließ Neuzugang Silas die Mainzer jubeln (49.).

Auch in Augsburg gab es Diskussionsbedarf um den Elfmeter des FC St. Pauli, den Danel Sinani verwandelte (32.). Doch Rückkehrer Michael Gregoritsch drehte mit einem Doppelpack das Spiel (41. und 59.). Gladbach durfte nach einem Tor von Haris Tabakovic (62.) lange auf drei Punkte hoffen, ehe Keke Topp doch noch der Ausgleich für die Bremer gelang (90.+4).