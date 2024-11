Frankfurt nach Leipzig-Patzer erster Bayern-Verfolger

Berlin (dpa) - Eintracht Frankfurt hat das Topspiel am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen gewonnen und ist nun erster Verfolger des souveränen Tabellenführers Bayern München. Mario Götze traf zum 1:0 (0:0)-Sieg der Hessen, die mit 23 Punkten auf Rang zwei vorrückten.

Zuvor hatte Bayerns bislang ärgster Verfolger RB Leipzig einen erneuten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Sachsen verloren bei der TSG Hoffenheim mit 3:4 (2:1) und haben als Tabellendritter nun schon acht Punkte Rückstand auf den Rekordmeister (29), der am Freitag mit einem 3:0 gegen den FC Augsburg vorgelegt hatte. Die starken Hoffenheimer bescherten ihrem neuen Trainer Christian Ilzer zum Debüt gleich drei Punkte.

Leverkusen und Dortmund mit Heimsiegen

Meister Bayer Leverkusen verhinderte dagegen eine drohende Pleite. Der Double-Gewinner der Vorsaison gewann das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim trotz eines 0:2-Rückstands noch mit 5:2 (2:2). Der Rückstand auf den FC Bayern beträgt weiter neun Punkte.

Borussia Dortmund baute seine beeindruckende Heimserie durch ein 4:0 (2:0) gegen den SC Freiburg aus und feierte im sechsten Liga-Heimspiel den sechsten Sieg. Der stark ersatzgeschwächte Vizemeister VfB Stuttgart setzte sich mit 2:0 (0:0) gegen den Tabellenletzten VfL Bochum durch. Der VfL Wolfsburg schlug Union Berlin mit 1:0 (0:0).

Götze trifft im Jubiläumsspiel

Im Abendspiel avancierte Mario Götze in seinem 100. Pflichtspiel für die Eintracht zum Matchwinner. Der Weltmeister von 2014 traf in der 45. Minute und bescherte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller zu dessen 44. Geburtstag das passende Geschenk.

Leverkusen geriet gegen Heidenheim durch Gegentreffer von Niklas Dorsch (10. Minute) und Mathias Honsak (21.) mit 0:2 in Rückstand. Dank eines Doppelschlags durch Exequil Palacios (30.) und Patrik Schick (32.) glich Bayer noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel traf Schick noch zweimal (52./71.). Den Schlusspunkt setzte Granit Xhaka (82.).

Der BVB erwischte einen Traumstart und führte durch ein Tor von Maximilian Beier (7.) früh mit 1:0. Felix Nmecha (40.), Julian Brandt (66.) und Jamie Gittens (77.) erhöhten. Das Fehlen des erkrankten Torjägers Serhou Guirassy machte sich bei den Dortmundern nicht bemerkbar. Bei den Freiburgern flogen Patrick Osterhage mit Gelb-Rot (63.) und Junior Adamu mit Rot (90.+3) vom Platz.

Wildes Spiel in Sinsheim

Leipzig war in Sinsheim durch Willi Orban (15.), Antonio Nusa (19.) und ein Eigentor von Stanley Nsoki (67.) dreimal in Führung gegangen. Die Hoffenheimer konnten durch Adam Hlozek (17.), Tom Bischof (50.) und erneut Hlozek (82.) ausgleichen. Den Siegtreffer für die TSG erzielte schließlich Jacob Bruun Larsen (87.).

In Stuttgart avancierten Nationalspieler Chris Führich (53.) und der eingewechselte Justin Diehl (78.) mit ihren Treffern zu den Matchwinnern für den VfB. In Wolfsburg jubelten die Hausherren über den entscheidenden Treffer von Ridle Baku in der 72. Minute.