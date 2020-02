Frankfurt, Düsseldorf, Bremen und Schalke im Viertelfinale

DFB-Pokal

Berlin (dpa) - Die Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, FC Schalke 04 und Werder Bremen haben das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht.

Schalke siegte am Dienstagabend nach Verlängerung gegen Hertha BSC Berlin mit 3:2 (2:2, 0:2). Bremen gewann gegen Borussia Dortmund mit 3:2 (2:0). Zuvor hatten die Frankfurter RB Leipzig durch ein 3:1 (1:0) aus dem Pokal geworfen, Düsseldorf gewann mit 5:2 (1:2) beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern.

Für Hertha BSC schoss der Sohn von Ex-Nationaltorhüter Andi Köpke, Pascal Köpke (12.), sein erstes Tor für die Berliner. Neuzugang Krzysztof Piatek (39.) traf nach einem Konter erstmals für Hertha. Schalke kam erst spät zu einer echten Torchance und verkürzte durch Daniel Caligiuri (76.) auf 1:2. Keine zehn Minuten später fiel der 2:2-Ausgleich durch Amine Harit (82.) und es ging in die Verlängerung. Schalke-Trainer David Wagner sah in dieser Rot nach einem Zusammenstoß mit Herthas Jordan Torunarigha, der mit Gelb-Rot vom Platz musste. Kurz vor dem Ende der Verlängerung erlöste Benito Raman (115.) die Schalker mit seinem Treffer zum 3:2-Sieg.

Auf Bremer Seite staubte Werder-Rückkehrer Davie Selke (16.) einen Abpraller von BVB-Keeper Marvin Hitz zum 1:0-Führungstreffer ab. Leonardo Bittencourt (30.) verwandelte noch in der ersten Hälfte einen Traumschuss von außerhalb des 16-Meter-Raumes. Nach dem Wiederanpfiff verkürzte der eingewechselte Erling Haaland (67.). Bremen antwortete prompt mit dem 3:1 durch Milot Rashica (70.). Giovanni Reynas (78.) erneuter Anschlusstreffer kam zu spät.

Für Frankfurt trafen André Silva (16.) per Elfmeter nach einem Handspiel von Leipzigs Marcel Halstenberg. Filip Kostic (51./90.+5) erhöhte in der zweiten Halbzeit und machte in der Nachspielzeit den Sieg klar. Dani Olmo (69.) erzielte das einzige Tor für Leipzig.

In einer turbulenten Partie auf dem Betzenberg gelang Stürmer Christian Kühlwetter ein Doppelpack (10./39.) für die Roten Teufel. Für die Gäste traf Nana Ampomah (9.) gleich zu Beginn der Partie, Rouwen Hennings (49./78.) brachte die Rheinländer wieder zurück ins Spiel und erhöhte später noch mit einem zweiten Treffer. Die übrigen Tore erzielten Matthias Zimmermann (65.) und Kevin Stöger (85.).

