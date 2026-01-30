Fossilienweg: Nächste Bauphase startet

Der südlichste Teil des Fossilienweges hat bereits eine neue Asphaltschicht erhalten und wurde vorläufig fertiggestellt. Auch die Wegeführung im Bereich des Spielplatzes Schloßberg ist asphaltiert. Die endgültige Oberflächengestaltung wird im Zusammenhang mit den weiteren Bauarbeiten erfolgen. Der Wegabschnitt am Spielplatz ist bereits freigegeben, der Abschnitt vom Heuweg bis zur Brücke „Zur Aue“ soll Ende Februar open für die Nutzung sein.

Die Sanierungsarbeiten sind Teil der Vorbereitungen für die Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 im Ruhrgebiet.