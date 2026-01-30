Fossilienweg: Nächste Bauphase startet
Die Bauarbeiten zur Erneuerung des Fossilienweges nehmen ab dem 2. Februar 2026 gehen ab Montag (2.2.) in eine neue Phase. Die Vollsperrung für Fußgänger und Radfahrer wird nun zwischen der Brücke „Zur Aue“ und der Bülowstraße ausgeweitet. Die Brücke „Zur Aue“ wird ebenfalls gesperrt, sagt die Stadt.
Rampe und Treppe an der Graf-Wirich-Straße bleiben hingegen offen, da der Fossilienweg von dort in Richtung MüGa für die nächsten drei Monate noch nicht von der Baumaßnahme betroffen ist. Radfahrer werden über den Kassenberg umgeleitet, vom Heuweg bis zur Straße Schloßberg.
Erster Bauabschnitt nahezu abgeschlossen
Der südlichste Teil des Fossilienweges hat bereits eine neue Asphaltschicht erhalten und wurde vorläufig fertiggestellt. Auch die Wegeführung im Bereich des Spielplatzes Schloßberg ist asphaltiert. Die endgültige Oberflächengestaltung wird im Zusammenhang mit den weiteren Bauarbeiten erfolgen. Der Wegabschnitt am Spielplatz ist bereits freigegeben, der Abschnitt vom Heuweg bis zur Brücke „Zur Aue“ soll Ende Februar open für die Nutzung sein.
Die Sanierungsarbeiten sind Teil der Vorbereitungen für die Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 im Ruhrgebiet.