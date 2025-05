Formel 1 in Imola: Piastri schon wieder Tagesbester

Imola (dpa) - WM-Spitzenreiter Oscar Piastri ist auch beim Europa-Auftakt der Formel 1 weiter im Formhoch. Der McLaren-Pilot aus Australien fuhr bei den beiden ersten Trainings vor dem Grand Prix in Imola jeweils die schnellste Runde und peilt beim Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und Sky) seinen vierten Sieg in Serie an. Zweiter der Tageswertung wurde sein britischer Stallrivale Lando Norris vor dem Franzosen Pierre Gasly im Alpine.

Der viermalige Weltmeister Max Verstappen musste sich zum Start ins 400. Grand-Prix-Wochenende des Red-Bull-Teams mit der fünftschnellsten Runde begnügen. Für Ferrari lief es beim ersten Heimspiel in dieser Saison zunächst durchwachsen. Lewis Hamilton belegte Platz elf, Charles Leclerc wurde Sechster. Beide klagten mehrfach über das Bremsverhalten ihrer Boliden.

Hülkenberg fährt hinterher

Für Mercedes-Neuling Kimi Antonelli, der im wenige Kilometer entfernten Bologna aufwuchs, reichte es nur zu Rang 18. Sauber-Pilot Nico Hülkenberg, der einzige Deutsche im Feld, schloss den Übungstag als Vorletzter ab.

Vor dem siebten Saisonlauf führt Piastri die Gesamtwertung dank seiner vier Siege mit 131 Punkten an. Teamgefährte Norris ist mit 16 Zählern Rückstand Zweiter, gefolgt von Titelverteidiger Verstappen.