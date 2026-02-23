Förderprogramm unterstützt das Ehrenamt

In diesem Jahr ist die Auszahlung der Förderung an eine Bedingung geknüpft. Demnach muss das Geld für "Digitales" verwendet werden. Ziel vom Land ist, die Digitalisierung im Ehrenamt voranzubringen. Wenn ihr zum Beispiel den Einsatz von KI in eurem Ehrenamt ausbauen wollt, von Papier auf digitale Akten umstellen möchtet oder eine Website erstellen wollt, könnt ihr die 1000 Euro - Unterstützung beantragen. Mehr Infos zum Förderprogramm gibt es HIER.