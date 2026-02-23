Förderprogramm unterstützt das Ehrenamt
Wenn ihr mit eurem Verein oder als Initiative Projekte umsetzen wollt, habt ihr jetzt wieder die Chance auf finanzielle Unterstützung. Das hat die Stadt angekündigt. Mülheim beteiligt sich auch in diesem Jahr am Förderprogramm "2000x1000 Euro für das Engagement" des Landes NRW. Beantragen könnt ihr das Geld ab dem 2. März.
Veröffentlicht: Montag, 23.02.2026 07:22
In diesem Jahr ist die Auszahlung der Förderung an eine Bedingung geknüpft. Demnach muss das Geld für "Digitales" verwendet werden. Ziel vom Land ist, die Digitalisierung im Ehrenamt voranzubringen. Wenn ihr zum Beispiel den Einsatz von KI in eurem Ehrenamt ausbauen wollt, von Papier auf digitale Akten umstellen möchtet oder eine Website erstellen wollt, könnt ihr die 1000 Euro - Unterstützung beantragen. Mehr Infos zum Förderprogramm gibt es HIER.