Navigation

Flug mit Afghanen in Deutschland gelandet

Veröffentlicht: Montag, 01.09.2025 14:31

Trotz gestopptem Aufnahmeprogramm: Nach monatelanger Wartezeit sind mehrere afghanische Familien jetzt in Deutschland angekommen.

Flughafen Hannover - Ankunft Afghanen mit Aufnahmezusage
© Moritz Frankenberg/dpa

Aufnahmeprogramm

Hannover (dpa) - Mehrere afghanische Familien mit Aufnahmezusage in Deutschland sind mit einem Linienflug aus Pakistan in Hannover angekommen. Wie ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur berichtete, landete die Maschine aus Istanbul gegen 14 Uhr am Flughafen Hannover-Langenhagen. Die deutschen Behörden hatten die Einreise per Linienflug mit einem Zwischenstopp in Istanbul für 47 Menschen organisiert.

Viele afghanische Familien harren bereits Monate oder Jahre in Islamabad aus. Eine Frau hatte der dpa am Flughafen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad vor ihrem Abflug gesagt, sie habe 14 Monate auf ihre Ausreise gewartet und die Zeit in Islamabad voller Sorgen verbracht. Nun freue sie sich auf ein Leben in Freiheit und Sicherheit.

Neue Bundesregierung hatte Aufnahmeprogramm gestoppt

Die schwarz-rote Bundesregierung hatte das Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen im Mai gestoppt. Neben früheren Ortskräften deutscher Institutionen und ihren Angehörigen sollten auch Afghanen aufgenommen werden, die Verfolgung durch die islamistischen Taliban fürchten müssen, etwa weil sie sich in der Vergangenheit als Anwälte oder Journalistinnen für Menschenrechte eingesetzt haben.

Dass jetzt einige der Betroffenen trotzdem mit ihren Angehörigen einreisen dürfen, liegt daran, dass sie, um ihre Einreise durchzusetzen, in Deutschland geklagt hatten. Zusätzliche Dringlichkeit hatte die Angelegenheit bekommen, nachdem die pakistanischen Behörden damit begonnen hatten, auch Afghanen aus dem deutschen Aufnahmeprogramm nach Afghanistan abzuschieben.

© dpa-infocom, dpa:250901-930-981241/4

Weitere Meldungen

Gericht: Regierung darf Verfahren bei Afghanen aussetzen

Politik In Pakistan warten Hunderte gefährdete Afghanen auf ihre Ausreise nach Deutschland. Einige kommen nun. Für weitere bleibt die Zukunft ungewiss.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai

Politik Trotz viel Kritik hält der Bundesinnenminister zum Eindämmen der irregulären Migration an einem härteren Kurs an den Grenzen fest. Was hat das bewirkt?

Bundesinnenminister Dobrindt

Viele Fragen offen nach Tod von 16-Jähriger in Friedland

Panorama Solidarität und Trauer auf der einen Seite, offene Ermittlungen auf der anderen: Nach dem Tod einer 16-Jährigen in Friedland ist noch vieles unklar.

Nach Tod einer 16-Jährigen am Bahnhof Friedland
skyline