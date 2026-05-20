Flucht vor der Polizei endet in Mülheim – Fahrer gesucht

Alles begann um 18:29 Uhr: Polizisten bemerkten einen Mann am Steuer eines weißen Mercedes Sprinters mit Handy in der Hand und wollten ihn stoppen – doch er gab Gas und floh über die A59 und A40 Richtung Essen. Um Unbeteiligte nicht zu gefährden, brachen die Beamten die Verfolgung ab.





Auf der Oberhausener Straße in Mülheim-Styrum fand die Polizei kurz darauf einen verunfallten schwarzen Audi – dessen Fahrer gab an, vom flüchtigen Sprinter gerammt worden zu sein. Das gestohlene Fahrzeug selbst tauchte auf einem Parkplatz in Mülheim auf – mit gefälschten Kennzeichen, die eigentlich zu einem VW gehören.





Ein Spürhund verlor die Spur des Fahrers. Die Polizei sucht jetzt Zeugen: Der Gesuchte ist 30 bis 40 Jahre alt, hat einen schwarzen Dreitagebart und trug eine schwarze Kappe. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter 0203 2800 entgegen.