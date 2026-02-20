Flucht: Polizeihubschrauber über Saarn

Um kurz nach 2 Uhr heute früh wollten Polizeibeamte einen Audi überprüfen, in dem drei Männer saßen. Anstatt anzuhalten, hatte der Fahrer des Wagens das Gaspedal getreten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt hatten die drei Männer gestoppt und waren zu Fuß weiter geflüchtet. Zwei von ihnen konnten schnell aufgefunden und festgenommen werden. Nach dem dritten Mann wird laut Polizei weiter gefahndet. Warum die Männer vor der Polizei geflüchtet sind, wird aktuell noch ermittelt.