© FUNKE Foto Services/ Martin Möller
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Archivbild vom Floßrennen aus dem Jahr 2022
Floßrennen auf der Ruhr sucht Teams
Am 20. Juni startet beim Jugendfest „Voll die Ruhr" wieder das traditionelle Floßrennen auf der Ruhr. Noch sind Plätze frei - Anmeldeschluss ist der 30. April.
Veröffentlicht: Freitag, 10.04.2026 05:09
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Teams aus Freunden, Familie oder Kollegen können gemeinsam ein Floß bauen und auf der Ruhr fahren. Wer beim Floßbau am 13. Juni dabei ist, bekommt die Materialien kostenlos. Eine Jury bewertet die Flöße und die Verkleidungen der Teams. Am besten gestalteten Floß und kreativsten Kostümen winken Preise. Die Fahrt startet um 12 Uhr am Campingplatz "Dicken am Damm". Wichtig: Alle Teilnehmer müssen schwimmen können, heißt es von den Organisatoren.
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