Floßrennen auf der Ruhr sucht Teams

Teams aus Freunden, Familie oder Kollegen können gemeinsam ein Floß bauen und auf der Ruhr fahren. Wer beim Floßbau am 13. Juni dabei ist, bekommt die Materialien kostenlos. Eine Jury bewertet die Flöße und die Verkleidungen der Teams. Am besten gestalteten Floß und kreativsten Kostümen winken Preise. Die Fahrt startet um 12 Uhr am Campingplatz "Dicken am Damm". Wichtig: Alle Teilnehmer müssen schwimmen können, heißt es von den Organisatoren.