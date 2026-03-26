Floßrennen: Anmeldungen gestartet

Beginnen wird das Rennen Höhe „Dicken am Damm“ und Ziel ist der Wasserbahnhof. Es können sowohl Freundeskreise und Familien als auch Vereine aus Mülheim teilnehmen. Ein Floß darf mit bis zu zehn Personen besetzt werden. Voraussetzung ist, dass alle Teilnehmenden schwimmen können.

Bewertet wird beim Rennen nicht die Geschwindigkeit, sondern die Kreativität bei der Gestaltung der Flöße. Am 13. Juni unterstützt der Stadtjugendring die Teams deswegen mit einem Floßbautag. Teilweise stehen für den Bau Grundgerüste aus dem Vorjahr zur Verfügung. Für weitere Teams werden Material und Bauanleitung gestellt. Die Anmeldung läuft über das Freizeitportal der Stadt Mülheim. Anmeldeschluss ist der 30. April.